Balade nocturne La nuit des dragons Binic-Étables-sur-Mer

Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

2025-10-31

Ouvrez grand les yeux pour observer cet amphibien atypique et écoutez l’histoire de cette espèce fragile et protégée présente en Bretagne. Balade nocturne au départ de la plage du Moulin, commentée par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Maximum: 15 personnes, à partir de 12 ans. Prévoir tenue adaptée et lampe torche/frontale/pectorale. Sur inscription obligatoire. .

Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 96

