Balade nocturne Montcornet

L’Association MAD organise une balade nocturne le Samedi 13 Septembre.Départ du Château à 20h00.Participation de 3€- de 10 ans gratuitRéservation souhaitée au 06.11.12.86.27 ou au 06.50.26.59.42
English :
The MAD Association is organizing an evening stroll on Saturday, September 13.Departure from the Château at 8:00 pm.3?under 10s: freeBooking required on 06.11.12.86.27 or 06.50.26.59.42
German :
Der Verein MAD organisiert am Samstag, den 13. September eine Nachtwanderung.Abfahrt vom Schloss um 20.00 Uhr.Teilnahme 3?- unter 10 Jahren: kostenlosReservierung erwünscht unter 06.11.12.86.27 oder 06.50.26.59.42
Italiano :
L’Associazione MAD organizza una passeggiata serale sabato 13 settembre, con partenza dallo Château alle ore 20.00.Costo: 3 euro minori di 10 anni: gratisPrenotazione obbligatoria allo 06.11.12.86.27 o allo 06.50.26.59.42
Espanol :
La asociación MAD organiza un paseo nocturno el sábado 13 de septiembre, con salida del castillo a las 20.00 h. Coste: 3 euros menores de 10 años: gratisSe ruega reservar llamando al 06.11.12.86.27 o al 06.50.26.59.42
