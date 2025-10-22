Balade nocturne nature en famille Lescar
Venez découvrir la magie des balades nocturnes.
La balade commence à la tombée de la nuit
Ils vont voir et entendre des choses que l’on n’entend pas et qu’on ne voit pas en journée.
À l’affût du moindre bruissement d’ailes: ouvrons grand nos yeux et nos oreilles, laissons aller notre imagination
La balade sera rythmée par des jeux en équipe et des activités sensorielles
Les trois mots de cette animation: explorer-écouter-coopérer.
Prévoir un vêtement chaud, des chaussures fermées, une lampe frontale.
Manger un petit quelque chose avant de partir .
Lac des Carolins Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
