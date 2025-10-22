Balade nocturne nature en famille Lescar

Balade nocturne nature en famille Lescar mercredi 22 octobre 2025.

Balade nocturne nature en famille

Lac des Carolins Lescar Pyrénées-Atlantiques

Lieu exact donné lors de l’inscription

Venez découvrir la magie des balades nocturnes.

La balade commence à la tombée de la nuit

Ils vont voir et entendre des choses que l’on n’entend pas et qu’on ne voit pas en journée.

À l’affût du moindre bruissement d’ailes: ouvrons grand nos yeux et nos oreilles, laissons aller notre imagination

La balade sera rythmée par des jeux en équipe et des activités sensorielles

Les trois mots de cette animation: explorer-écouter-coopérer.

Prévoir un vêtement chaud, des chaussures fermées, une lampe frontale.

Manger un petit quelque chose avant de partir .

Lac des Carolins Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

