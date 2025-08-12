Balade Nocturne Place de la Mairie Pierreclos
Balade Nocturne Place de la Mairie Pierreclos jeudi 20 août 2026.
Balade Nocturne
Place de la Mairie Place de l’église Pierreclos Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Avis aux amateurs de randonnée !
Chaque semaine partez à la découverte de la région grâce à la seizième édition des balades nocturnes organisées par les communes en partenariat avec l’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne.
Parcours de 6 à 8 km, environ 2h de marche. Il s’agit d’une balade à allure tranquille. Collation offerte par les communes en fin de parcours. Randonnées sous la responsabilité des participants. .
Place de la Mairie Place de l’église Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
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English : Balade Nocturne
L’événement Balade Nocturne Pierreclos a été mis à jour le 2026-03-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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