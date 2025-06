Balade nocturne Rochechouart 10 juillet 2025 21:00

Haute-Vienne

Balade nocturne Camping de la Météorite Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 21:00:00

fin : 2025-07-10 22:30:00

Date(s) :

2025-07-10

Découvrez la magie de la nuit avec cette Balade Nocturne, une aventure familiale unique pour explorer les mystères des rapaces nocturnes et des chauves-souris !

Rejoignez l’association La Forêt de Merveille au camping de la météorite à Rochechouart pour une soirée inoubliable.

Plongez dans l’obscurité et laissez-vous guider par les sons et les ombres de la nuit.

Du 1er au 20 juillet, l’association La Forêt d’Émerveille vous invite à parcourir la boucle du Parc Naturel du Périgord-Limousin, pour admirer les merveilles du Vivant, de jour comme de nuit. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter avec la nature et de créer des souvenirs mémorables en famille.

Réservez dès maintenant par mail ou par téléphone. .

Camping de la Météorite

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com

English : Balade nocturne

German : Balade nocturne

Italiano :

Espanol : Balade nocturne

L’événement Balade nocturne Rochechouart a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Porte Océane du Limousin