Balade nocturne sensorielle Boucq

Balade nocturne sensorielle Boucq samedi 20 septembre 2025.

Balade nocturne sensorielle

Boucq Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Samedi 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20 23:00:00

2025-09-20

Forêt de la Reine à Boucq

Plongez dans l’ambiance nocturne de la forêt de la Reine. Une balade où vos sens seront vos meilleurs alliés pour percer les mystères de la nuit.

Sur inscription obligatoireTout public

Boucq 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Forêt de la Reine à Boucq

Immerse yourself in the nocturnal atmosphere of the Forêt de la Reine. A walk where your senses will be your best allies in unlocking the mysteries of the night.

Registration required

German :

Forêt de la Reine in Boucq

Tauchen Sie in die nächtliche Atmosphäre des Forêt de la Reine ein. Ein Spaziergang, bei dem Ihre Sinne Ihre besten Verbündeten sind, um die Geheimnisse der Nacht zu lüften.

Mit obligatorischer Anmeldung

Italiano :

Foresta della Regina a Boucq

Immergetevi nell’atmosfera notturna della Forêt de la Reine. Una passeggiata in cui i vostri sensi saranno i vostri migliori alleati per svelare i misteri della notte.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Bosque de la Reina en Boucq

Sumérjase en la atmósfera nocturna del Forêt de la Reine. Un paseo en el que sus sentidos serán sus mejores aliados para desvelar los misterios de la noche.

Inscripción obligatoria

