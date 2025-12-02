Balade Nocturne sous les Étoiles Ribeauvillé en Hiver Ribeauvillé

Début : Jeudi 2025-12-02 17:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

2025-12-02 2025-12-04

À la nuit tombée, partez pour une balade guidée et féerique à travers les vignes de Ribeauvillé, éclairé par une lampe frontale au cœur du silence hivernal.

Une promenade féerique à la lueur des étoiles, au cœur du vignoble alsacien…

Quand la nuit tombe sur Ribeauvillé et que les premières étoiles scintillent, partez pour une balade accompagnée unique à travers les vignes endormies. Équipé(e) d’une lampe frontale (fournie), laissez-vous guider dans une atmosphère calme et magique, entre nature, silence et paysages hivernaux.

Durant ce moment hors du temps, votre guide Charlotte partagera quelques légendes locales et vous offrira une boisson chaude réconfortante, à savourer au milieu des vignes.

Durée 2 heures

Nombre minimum de participants 4

Conditions:

– Prévoir une tenue chaude adaptée à la saison et à la méto (manteau, bonnet, gants, chaussures confortables et adaptées à la marche) et emmener de l’eau.

– Itinéraire empruntant des sentiers viticoles

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

At nightfall, set off on a magical guided walk through the Ribeauvillé vineyards, lit by a headlamp in the heart of winter silence.

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, begeben Sie sich auf einen geführten, märchenhaften Spaziergang durch die Weinberge von Ribeauvillé, beleuchtet von einer Stirnlampe inmitten der winterlichen Stille.

Italiano :

Al calar della notte, partite per una magica passeggiata guidata tra i vigneti di Ribeauvillé, illuminati da una lampada frontale nel cuore del silenzio invernale.

Espanol :

Al caer la noche, emprenda un mágico paseo guiado por los viñedos de Ribeauvillé, iluminado por una linterna frontal en pleno silencio invernal.

