BALADE NOCTURNE SPECIALE TOUR DE FRANCE STADIUM Toulouse

BALADE NOCTURNE SPECIALE TOUR DE FRANCE STADIUM Toulouse mardi 15 juillet 2025.

BALADE NOCTURNE SPECIALE TOUR DE FRANCE

STADIUM 1, allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-07-15 00:30:00

Date(s) :

2025-07-15

Afterwork Tour de France agréable ou envie de défi !

Pour parcourir une partie de l’itinéraire du Tour de France du lendemain, nous vous proposons cette Balade Nocturne de 98 km tout de même (largement plus longue que d’habitude et réservée à celles et ceux qui se sentent de parcourir cette distance) mais qui permet de faire une partie de l’étape du lendemain à une moyenne d’environ 20km/h. .

STADIUM 1, allée Gabriel Biénès Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

A fun Tour de France afterwork or a challenge!

German :

Angenehmes Tour de France-Afterwork oder Lust auf eine Herausforderung!

Italiano :

Un divertente dopolavoro del Tour de France o una sfida!

Espanol :

¡Un divertido afterwork del Tour de Francia o un reto!

L’événement BALADE NOCTURNE SPECIALE TOUR DE FRANCE Toulouse a été mis à jour le 2025-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE