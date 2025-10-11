Balade nocturne sur le Plateau de Saclay Village de Saint-Aubin et boucle dans le bois communal de Saint-Aubin Saint-Aubin
Balade nocturne sur le Plateau de Saclay Village de Saint-Aubin et boucle dans le bois communal de Saint-Aubin Saint-Aubin samedi 11 octobre 2025.
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00
2025-10-11
À l’occasion de la 17ème édition du Jour de la Nuit, Terre et Cité vous propose de partir à la découverte de la nuit au cœur du Plateau de Saclay !
English :
For the 17th edition of the Jour de la Nuit, Terre et Cité invites you to discover the night in the heart of the Plateau de Saclay!
German :
Anlässlich der 17. Ausgabe des Tags der Nacht lädt Terre et Cité Sie ein, die Nacht im Herzen des Plateau de Saclay zu entdecken!
Italiano :
Per la 17a edizione del Jour de la Nuit, Terre et Cité vi invita a scoprire la notte nel cuore del Plateau de Saclay!
Espanol :
Para la 17ª edición del Jour de la Nuit, Terre et Cité le invita a descubrir la noche en el corazón del Plateau de Saclay
