Balade nocturne sur le Plateau de Saclay Village de Saint-Aubin et boucle dans le bois communal de Saint-Aubin Saint-Aubin

Balade nocturne sur le Plateau de Saclay

Village de Saint-Aubin et boucle dans le bois communal de Saint-Aubin Place de la mairie, Saint-Aubin, 91190 Saint-Aubin Essonne

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

À l’occasion de la 17ème édition du Jour de la Nuit, Terre et Cité vous propose de partir à la découverte de la nuit au cœur du Plateau de Saclay !

Village de Saint-Aubin et boucle dans le bois communal de Saint-Aubin Place de la mairie, Saint-Aubin, 91190 Saint-Aubin 91190 Essonne Île-de-France +33 6 64 93 64 76 clementine.ely@terreetcite.org

English :

For the 17th edition of the Jour de la Nuit, Terre et Cité invites you to discover the night in the heart of the Plateau de Saclay!

German :

Anlässlich der 17. Ausgabe des Tags der Nacht lädt Terre et Cité Sie ein, die Nacht im Herzen des Plateau de Saclay zu entdecken!

Italiano :

Per la 17a edizione del Jour de la Nuit, Terre et Cité vi invita a scoprire la notte nel cuore del Plateau de Saclay!

Espanol :

Para la 17ª edición del Jour de la Nuit, Terre et Cité le invita a descubrir la noche en el corazón del Plateau de Saclay

