BALADE NOCTURNE SUR LES TRACES DU TOUR DE FRANCE Esplanade Saint-Sernin Toulouse

Esplanade Saint-Sernin ESPLANADE SAINT SERNIN CÔTÉ MUSÉE SAINT-RAYMOND Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-25 20:15:00

fin : 2025-07-25 22:30:00

2025-07-25

Comme une envie d’y revenir !

‍♂️ Balade Nocturne sur les traces du Tour de France 20 km à vélo en bonne compagnie ! ‍♀️

Vendredi 25 juillet | RDV à 20h15 Esplanade Saint Sernin côté Musée saint Raymond Départ à 20h30

Fin de BN prévu vers 22h30 à Compans Caffarelli

Venez parcourir avec nous à vélo les premiers et derniers kilomètres de l’étape du tour de France de mi-juillet à Toulouse !

En famille avec les enfants qui peuvent faire les 20 km ou à véloCargo, LongTail …

pour transporter les plus jeunes.

En 2019 nous étions plus de 200, nous vous attendons pour en faire profiter le plus grand nombre.

Rendez-vous à 20h15 sur le parvis de Saint-Sernin (côté musée St-Raymond).

On en profite pour redécouvrir Toulouse et explorer de nouveaux aménagements cyclables en direction de L’Île du Ramier pour une pause à 21h30. Ensuite, on poursuit la balade en musique en franchissant la passerelle Anita Conti vers le parcours d’arrivée !

Parcours total 20 km

Terrain plat, météo clémente, ambiance garantie !

Décorez vos vélos et mettez vos maillots jaunes ou d’épreuve de vélo pour être dans le thème ! .

