Balade Nocturne Trambly vendredi 26 juin 2026.
Place du Village Trambly Saône-et-Loire
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
2026-06-26
Avis aux amateurs de randonnée !
Chaque semaine partez à la découverte de la région grâce à la seizième édition des balades nocturnes organisées par les communes en partenariat avec l’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne.
Parcours de 6 à 8 km, environ 2h de marche. Il s’agit d’une balade à allure tranquille. Collation offerte par les communes en fin de parcours. Randonnée sous la responsabilité des participants. .
Place du Village Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
