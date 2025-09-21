Balade numérique autour des hôtels particuliers Établissement hospitalier d’Is-sur-Tille Is-sur-Tille
Balade numérique autour des hôtels particuliers Établissement hospitalier d’Is-sur-Tille Is-sur-Tille dimanche 21 septembre 2025.
Balade numérique autour des hôtels particuliers 21 et 22 septembre Établissement hospitalier d’Is-sur-Tille Côte-d’Or
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T22:00:00
Fin : 2025-09-22T08:00:00 – 2025-09-22T08:30:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lancez-vous dans un circuit découverte des hôtels particuliers d’Is-sur-Tille avec l’application Baludik, à télécharger au préalable sur votre smarthone (Playstore ou Applestore).
Le départ de ce circuit de 2,2 km est prévu devant l’hôpital d’Is-sur-Tille.
Établissement hospitalier d’Is-sur-Tille 21 rue Victor Hugo, 21120 Is-sur-Tille Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Journées européennes du patrimoine 2025
© Mairie d’Is-sur-tille