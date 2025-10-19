Balade numérique en famille découvrez Meung-sur-Loire avec Baludik

1 rue Emmanuel Troulet Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Nouvauté ludique et numérique !

Quelque chose s’est volatilisé à Meung-sur-Loire… Le précieux parchemin, qui conserve toute l’histoire de la ville et de ses habitants, a été emporté par un courant magique issu de la Loire ! Les fragments se sont dispersés un peu partout dans le bourg, et sans eux, les récits de Meung-sur-Loire risquent de s’effacer…

Accompagnés de Relique et de Splash, deux Loiréos, gardiens du Loiret, partez à la recherche des fragments du parchemin à travers un parcours ludique au cœur de la ville. Jeux, énigmes, découvertes locales chaque étape vous rapprochera un peu plus de la reconstitution du parchemin et de la sauvegarde de l’histoire de la ville !

Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur smartphone ou scannez le QR code de l’affiche ci dessus). .

1 rue Emmanuel Troulet Beaugency 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Playful digital novelty!

L’événement Balade numérique en famille découvrez Meung-sur-Loire avec Baludik Beaugency a été mis à jour le 2026-03-28 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE