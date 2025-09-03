Balade numérique et botanique Troyes

Balade numérique et botanique Troyes mercredi 3 septembre 2025.

Balade numérique et botanique

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 15:30:00

fin : 2025-09-03 16:30:00

Date(s) :

2025-09-03

Et si votre smartphone devenait votre guide nature ?



Lors de cette balade dans les jardins de Troyes, Benoît vous propose de découvrir les plantes qui poussent autour de nous, dans les parcs ou au bord des chemins. Grâce à des applications gratuites et simples d’utilisation, vous apprendrez à reconnaître la flore qui vous entoure, à identifier certaines espèces et à comprendre leur utilité.



Un moment convivial entre marche, observation et curiosité numérique. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade numérique et botanique Troyes a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne