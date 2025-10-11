Balade Numérique Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan

Balade Numérique Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan samedi 11 octobre 2025.

Balade Numérique

Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Samedi 11 octobre, une « Balade Numérique » aura lieu de 10h à 12h.

Et si le numérique n’était pas un nuage ?

Balade urbaine pour voir et comprendre comment le numérique a un impact bien concret sur notre environnement.

Départ de la Maison Ecocitoyenne des Landes (5 rue du 8 Mai 1945, Mont de Marsan) à 10h.

Inscriptions et infos au 06 49 45 53 71

Participation libre .

Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr

