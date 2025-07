Balade océanique Fondation evertéa Valence

Balade océanique Fondation evertéa Valence mercredi 9 juillet 2025.

Balade océanique

Fondation evertéa 3 rue Henri Chalamet 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-07-09 17:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Embarquez dans un voyage dans Valence pour explorer pourquoi l’Océan est au cœur de notre santé physique, mentale, environnementale et sociale.

.

Fondation evertéa 3 rue Henri Chalamet 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org

English :

Embark on a journey through Valencia to explore why the Ocean is at the heart of our physical, mental, environmental and social health.

German :

Begeben Sie sich auf eine Reise durch Valencia, um zu erkunden, warum der Ozean für unsere körperliche, geistige, ökologische und soziale Gesundheit von zentraler Bedeutung ist.

Italiano :

Intraprendete un viaggio attraverso Valencia per scoprire perché l’Oceano è al centro della nostra salute fisica, mentale, ambientale e sociale.

Espanol :

Embárquese en un viaje por Valencia para explorar por qué el Océano está en el corazón de nuestra salud física, mental, medioambiental y social.

L’événement Balade océanique Valence a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme