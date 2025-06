Balade oenologique / Visite du cuvage / Dégustation verticale autour du Mâcon Rouge – Domaine de Naisse BRENOT BERANGER Laizé 21 juin 2025 14:00

Saône-et-Loire

Balade oenologique / Visite du cuvage / Dégustation verticale autour du Mâcon Rouge Domaine de Naisse BRENOT BERANGER 2 Chemin de Naisse Laizé Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Balade oenologique / Visite / Dégustation verticale :

Une après-midi entière consacrée au Mâcon Rouge « Vieilles Vignes »!!

A 14h Rdv au Domaine de Naisse pour une balade à pied jusqu’à notre parcelle de très vieilles vignes de Gamay sur le Mont à Laizé, d’où est issu notre Mâcon Rouge on observera la vigne, ses caractéristiques, on parlera des différentes étapes du travail à la vigne et on pourra admirer le beau panorama (durée 1h).

A 15h30 RDV au Domaine de Naisse visite du cuvage. On parlera de la vinification et l’élevage du Mâcon Rouge, en fûts de chêne, puis on fera un atelier d’ ouillage des fûts.

Durée 45 min à 1h.

A 16h30: Dégustation verticale du Mâcon Rouge « Vieilles Vignes » .L’occasion de (re) déguster de vieux millésimes et de voir l’évolution du vin. Avec mâchon de produits du terroir.

1 bouteille de Mâcon Rouge « Vieilles Vignes » offerte à chaque participant.

Attention: places limitées. Réservation obligatoire au plus tard le 19/06/2025 par téléphone ou par mail, ou par le lien de notre site internet. .

Domaine de Naisse BRENOT BERANGER 2 Chemin de Naisse

Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 42 88 37 contact@brenotberanger-vins.fr

English : Balade oenologique / Visite du cuvage / Dégustation verticale autour du Mâcon Rouge

German : Balade oenologique / Visite du cuvage / Dégustation verticale autour du Mâcon Rouge

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade oenologique / Visite du cuvage / Dégustation verticale autour du Mâcon Rouge Laizé a été mis à jour le 2025-06-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)