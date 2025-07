BALADE OENOTOURISTIQUE ET DÉGUSTATION AU COMPTOIR DES COMPAGNONS Villeneuve-lès-Maguelone

Tous les mardis de l’été, trois expériences œnotouristiques sont proposées sur la presqu’île de Maguelone, avec dégustation des vins BIO handi-solidaires du Domaine.

Visite des vignes qui ne sont pas ouvertes au Grand Public

Anecdotes historiques, découverte du terroir, panorama à 360 °

Dégustation de la gamme des vins BIO Handi-solidaire du Domaine

18 € TTC par personne adulte / 9 € TTC Enfants 6 18 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans pas de réservation nécessaire

Nombre de places limitées.

Rendez-vous 9h50 devant le Restaurant Comptoir des Compagnons pour une visite à 10h presqu’île de Maguelone Accès voiture par Palavas-les-Flots.

Parking gratuit sur place.

Le programme de l’été :

Mardi 15 juillet 10h00 Balade & dégustation

Mardi 5 août 10h00 Balade & dégustation

Mardi 26 août 10h00 Balade & dégustation .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org

English :

Every Tuesday during the summer, three ?notouristic? experiences are offered on the Maguelone peninsula, with tastings of the Domaine?s handi-solidary organic wines.

German :

Jeden Dienstag im Sommer werden auf der Halbinsel Maguelone drei ?notouristische’ Erlebnisse angeboten, bei denen die behindertengerechten BIO-Weine der Domaine verkostet werden.

Italiano :

Ogni martedì d’estate vengono proposte tre esperienze « non turistiche » sulla penisola di Maguelone, con degustazioni di vini biologici del Domaine per persone con disabilità.

Espanol :

Todos los martes del verano se ofrecen tres experiencias « no turísticas » en la península de Maguelone, con degustaciones de los vinos ecológicos del Domaine para personas con discapacidad.

