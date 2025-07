Balade olfactive au Domaine du Montmarin Lieu-dit Le Montmarin Pleurtuit

Lieu-dit Le Montmarin Domaine de Montmarin Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-01 15:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Balades olfactives à 15h30.

La maison de parfum Divine et le Domaine du Montmarin se rejoignent et proposent des promenades olfactives au cœur des jardins remarquables du domaine.

L’odorat est peut-être le plus négligé de nos sens. Il nous offre pourtant un accès immédiat au monde, à nos émotions, à nos souvenirs. En un instant, il nous éveille. Au-delà de sa mission première créer de beaux parfums et les offrir en toute simplicité DIVINE a à cœur de transmettre son émerveillement pour le sens olfactif. Quoi de plus joyeux que de sentir matières premières et parfums au cœur même d’un sublime jardin en fleurs ?

Le temps d’une promenade dans les jardins remarquables du domaine, vous serez invité à laisser votre odorat vous faire redécouvrir la beauté de la nature.

Pas de réservation. .

Lieu-dit Le Montmarin Domaine de Montmarin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 58 79

