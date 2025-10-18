Balade ONF « À la cueillette des champignons » Carnuta, Jupilles

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Accompagnés d’un agent de l’Office National des Forêts, partez à la découverte des champignons de la forêt et apprenez à reconnaître les espèces comestibles les plus courantes. Vous découvrirez leur rôle dans l’écosystème et les bonnes pratiques de cueillette.

A partir de 8 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

ONF « Mushroom picking » walk

German :

ONF-Balade « Zum Sammeln von Pilzen » (frz. Balade ONF « À la cueillette des champignons »)

Italiano :

Passeggiata ONF « Raccolta dei funghi

Espanol :

Paseo « Recogida de setas » de la ONF

