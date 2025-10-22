Balade ONF « À la cueillette des champignons » Carnuta, Jupilles
Balade ONF « À la cueillette des champignons » Carnuta, Jupilles mercredi 22 octobre 2025.
Balade ONF « À la cueillette des champignons »
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Accompagnés d’un agent de l’ONF, partez à la découverte des champignons de la forêt et apprenez à reconnaître les espèces comestibles les plus courantes. Vous explorerez leur rôle dans l’écosystème et les bonnes pratiques de cueillette.
A partir de 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
ONF « Mushroom picking » walk
German :
ONF-Balade « Zum Sammeln von Pilzen » (frz. Balade ONF « À la cueillette des champignons »)
Italiano :
Passeggiata ONF « Raccolta dei funghi
Espanol :
Paseo « Recogida de setas » de la ONF
