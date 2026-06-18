Notre-Dame-de-Londres

Balade ornitho

Ravin des Arcs Notre-Dame-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 07:30:00

fin : 2026-07-08 09:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Au lever du jour ou à la fraîcheur du soir, laissez-vous guider dans le concert estival des oiseaux des garrigues.

A la belle saison, garrigues et ripisylves constituent, pour les oiseaux migrateurs comme sédentaires, des espaces précieux pour la reproduction et l’élevage de leurs jeunes. En ce début d’été, les juvéniles sont déjà actifs, les migrateurs encore présents, et leur pic d’activité se concentre le soir et au petit matin, moment où la température plus fraîche rend par ailleurs l’observation plus propice. Guidés par une ornithologue, venez apprendre à observer, et à reconnaître, différentes espèces peuplant nos garrigues. Animée par Les Écologistes de l’Euzière dans le cadre du programme d’animations porté par Natura 2000 Gorges de l’Hérault , géré par la communauté de communes Vallée de l’Hérault. .

Ravin des Arcs Notre-Dame-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 accueil@demainlaterre.fr

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English :

At dawn or at the coolness of the evening, let yourself be guided through the summer concert of the birds of the garrigues.

L’événement Balade ornitho Notre-Dame-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup