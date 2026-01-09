Balade ornithologique à la Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
2026-02-01
Partons à la découverte de l’avifaune hivernante des Roches de Hautepierre-le-Châtelet.
RDV à 9 h au parking de la place de l’église à Hautepierre-le-Châtelet. Retour prévu pour midi. Inscription au 06 14 41 18 67 (attention, places limitées). .
Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67
