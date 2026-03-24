Balade ornithologique au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Balade ornithologique au 3ème Lieu

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Venez découvrir les oiseaux communs du Lot et vous initier à l'observation et l’identification.

Animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Venez découvrir les oiseaux communs du Lot et vous initier à l'observation et l’identification.

Animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Sur inscription. A partir de 6 ans.

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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13

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English :

Come and discover the common birds of the Lot and learn how to observe and identify them.

Hosted by the Ligue pour la Protection des Oiseaux (League for the Protection of Birds)

L’événement Balade ornithologique au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot