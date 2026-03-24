Balade ornithologique au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Balade ornithologique au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac mardi 28 avril 2026.
Balade ornithologique au 3ème Lieu
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:30:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Venez découvrir les oiseaux communs du Lot et vous initier à l'observation et l’identification.
Animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Venez découvrir les oiseaux communs du Lot et vous initier à l'observation et l’identification.
Animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Sur inscription. A partir de 6 ans.
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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13
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English :
Come and discover the common birds of the Lot and learn how to observe and identify them.
Hosted by the Ligue pour la Protection des Oiseaux (League for the Protection of Birds)
L’événement Balade ornithologique au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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