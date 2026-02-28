Balade ornithologique au lever de soleil sur les bords de l’Erdre Pont de la Tortière Nantes
Balade ornithologique au lever de soleil sur les bords de l’Erdre Pont de la Tortière Nantes lundi 6 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-06 07:45 – 10:00
Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfantInscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine : 06 08 47 78 50, contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Envie d’un moment de nature au fil de l’eau, tout près du centre-ville ?Dans la lumière du lever du jour, partez en balade ornithologique le long de l’Erdre, depuis le Pont de la Tortière.Accompagné d’une naturaliste passionnée, vous partirez à la rencontre des oiseaux qui vivent entre berges, boisements et zones calmes de la rivière : poules d’eau, foulques, hérons, grèbes, passereaux… Une occasion idéale pour s’entraîner à être plus attentif à la vie sauvage de Nantes. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité pour profiter pleinement de chaque observation Départ au 1 bd des Professeurs Sourdille à proximité du Pont de la Tortière
Pont de la Tortière Nantes Erdre Nantes 44300
0608477850 https://entoureeparlanature.fr
