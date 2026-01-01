Balade ornithologique au lever de soleil sur les bords de l’Erdre Pont de la tortière, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 08:15 – 10:45

12 € par adulte, 8 € par enfant
Sortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 – contact@entoureeparlanature.fr
Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Envie d’un moment de nature au fil de l’eau, tout près du centre-ville ? Dans la lumière du lever du jour, partez en balade ornithologique le long de l’Erdre, depuis le Pont de la Tortière! Accompagné·e d’une naturaliste passionnée, vous partirez à la rencontre des oiseaux qui vivent entre berges, boisements et zones calmes de la rivière : poules d’eau, foulques, hérons, grèbes, passereaux… Une occasion idéale pour s’entraîner à être plus attentif à la vie sauvage de Nantes. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité pour profiter pleinement de chaque observation

Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000

