Balade ornithologique au lever de soleil sur les bords de l’Erdre Pont de la tortière, Nantes Nantes
Balade ornithologique au lever de soleil sur les bords de l’Erdre Pont de la tortière, Nantes Nantes dimanche 1 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 08:15 – 10:45
Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant 12 € par adulte, 8 € par enfantSortie maintenue à partir de 5 inscrits. Inscriptions & renseignements nécessaires : Entourée par la nature – Marine – 06 08 47 78 50 – contact@entoureeparlanature.fr Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Envie d’un moment de nature au fil de l’eau, tout près du centre-ville ? Dans la lumière du lever du jour, partez en balade ornithologique le long de l’Erdre, depuis le Pont de la Tortière! Accompagné·e d’une naturaliste passionnée, vous partirez à la rencontre des oiseaux qui vivent entre berges, boisements et zones calmes de la rivière : poules d’eau, foulques, hérons, grèbes, passereaux… Une occasion idéale pour s’entraîner à être plus attentif à la vie sauvage de Nantes. ???? Prêt d’une paire de jumelles de qualité pour profiter pleinement de chaque observation
Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000
0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sorties
