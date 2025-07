Balade ornithologique au marais Audubon Marais Audubon Couëron

Balade ornithologique au marais Audubon Marais Audubon Couëron dimanche 6 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-06 09:30 – 11:45

Gratuit : non 12 € par adulte / 8 € par enfant Tout public, En famille

Observez les cigognes et les paysages extraordinaires de ce petit coin de paradis situé à côté de Couëron… Qui sait, vous pourriez-peut-être y observer les fameuses pie-grièche écorcheurs, une espèce rare et magnifique !Prêt d’une paire de jumelles par participantDurée : 2h15À partir de 6 ansInscriptions et renseignements auprès de Marine au 06 08 47 78 50 contact@entoureeparlanature.fr

Marais Audubon Couëron 44220

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-marais-audubon/