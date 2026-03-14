BALADE ORNITHOLOGIQUE

Celles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Guidés par la Ligue de Protection des Oiseaux, nous irons à la découverte des oiseaux du lac au cœur du Grand Site

Le mois de mai, période de reproduction, est idéal pour les observer aigrette garzette, héron pourpré, milan noir, rousserole turdoïde, grèbe huppé… Habitants ou simplement de passage, qui allons-nous rencontrer ?

Au départ du village de Celles, laissez-vous guider par la Ligue de Protection des Oiseaux, où nous irons à la découverte des oiseaux du lac du Salagou au cœur du Grand Site de France Salagou Cirque de Mourèze.

Le mois de mai, période de reproduction, est idéal pour les observer aigrette garzette, héron pourpré, milan noir, rousserole turdoïde, grèbe huppé… Habitants ou simplement de passage, qui allons-nous rencontrer ?

Nul ne le sait, les oiseaux restent parfois cachés… Alors, n’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Sur inscription gratuite info@lesalagou.fr 04 68 44 68 86 Point de rdv donné à l’inscription (max 20 personnes)

Niveau facile, ne pas avoir de difficulté pour marcher prévoir eau et vêtements adaptés Les chiens ne sont pas admis .

Celles 34700 Hérault Occitanie

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English :

Guided by the Ligue de Protection des Oiseaux, we’ll discover the birds of the lake at the heart of the Grand Site:

The month of May, the breeding season, is ideal for birdwatching: little egret, purple heron, black kite, turd fox, great crested grebe? Whether we’re locals or just passing through, who will we meet?

L’événement BALADE ORNITHOLOGIQUE Celles a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC