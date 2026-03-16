Balade ornithologique Chantepie Chantepie Dimanche 22 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Venez découvrir avec l’ornithologue Etienne Rogeau les oiseaux qui peuplent nos haies, nos friches, nos arbres.

Venez découvrir avec l’ornithologue Etienne Rogeau les oiseaux qui peuplent nos haies, nos friches, nos arbres.

Ils sont là à nous observer, à nous faire entendre la beauté de leur chant, à se montrer parfois : curieux ou à la recherche d’un endroit pour nicher ou pour se nourrir.

A quoi les reconnait-on ? Que signifie leur chant ? Comment distinguer un mâle d’une femme, un juvénile d’un adulte ?

Venez découvrir l’immense richesse du monde du vivant présent autour de nous ! Etienne répondra à toutes nos questions et nous apportera des clefs d’observation de la faune sauvage qui cohabite avec nous au quotidien.

N’attendez plus, vérifiez que vous avez bien des jumelles et rejoignez-nous pour une balade entre silence et écoute de ces volatiles du quotidien !

Balade limitée à un groupe de 12 personnes, à partir de 8 ans.

5€ d’adhésion annuelle et 5€ de participation pour rémunérer le guide. Tarif réduit : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T12:00:00.000+01:00

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contact@collectif-lesfolepis.org

Chantepie Place des Marelles Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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