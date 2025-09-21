Balade ornithologique dans le jardin de sculptures Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon

Balade ornithologique dans le jardin de sculptures Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon dimanche 21 septembre 2025.

Balade ornithologique dans le jardin de sculptures Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

réservation obligatoire – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le Musée d’art et d’histoire et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous proposent une promenade ornithologique dans le jardin du Musée. L’occasion de se rendre compte de la diversité des oiseaux qui peuplent ces espaces verts et de s’approprier ce patrimoine naturel ! Équipés de jumelles et d’un guide d’identification (fournis sur place), les participants tâcheront d’apprendre les critères pour reconnaître les différentes espèces.

Réservation obligatoire (jauge limitée) – Gratuit – A partir de 6 ans – Durée : 1h – deux sessions : de 10h à 11h et de 11h à 12h.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}] Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

Promenade ornithologique commentée ornithologie oiseaux

Musée d’art et d’histoire de Meudon