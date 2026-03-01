Balade ornithologique La Comelle
Balade ornithologique La Comelle dimanche 22 mars 2026.
Balade ornithologique
Place de la Fontaine La Comelle Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez observer et écouter les oiseaux de printemps au cours d’une balade bucolique dans la campagne morvandelle. Loïc, ornithologue vous aidera à reconnaître les différentes espèces rencontrées au cours de la promenade.
Cette sortie est en soutien à l’école l’Appel des Bois. .
Place de la Fontaine La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lappeldesbois.ecole@gmail.com
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English : Balade ornithologique
L’événement Balade ornithologique La Comelle a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)