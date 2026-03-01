Balade ornithologique

Place de la Fontaine La Comelle Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Venez observer et écouter les oiseaux de printemps au cours d’une balade bucolique dans la campagne morvandelle. Loïc, ornithologue vous aidera à reconnaître les différentes espèces rencontrées au cours de la promenade.

Cette sortie est en soutien à l’école l’Appel des Bois. .

Place de la Fontaine La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lappeldesbois.ecole@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade ornithologique

L’événement Balade ornithologique La Comelle a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)