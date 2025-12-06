Balade ornithologique La Ferme des Mille Bras Bouguenais

Balade ornithologique Samedi 6 décembre, 14h00 La Ferme des Mille Bras Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Venez découvrir les oiseaux qui habitent à la Ferme des Mille Bras, lors d’une balade en compagnie de Lucie, l’animatrice de cet atelier et membre de l’Ouvre-Boîte sous le nom de l’Atelier LuciDe. Nous apprendrons à mieux identifier les oiseaux par leurs silhouettes, leurs couleurs et leurs chants mais aussi les actions possibles pour soutenir la protection des oiseaux…

Prenez vos jumelles si vous en avez, l’animatrice vous en prêtera une paire lors de l’animation si vous n’en avez pas.

⚠️ 15 PLACES UNIQUEMENT ⚠️

La Ferme des Mille Bras, ferme participative et solidaire, se situe sur le même espace que les maraîchers l’Escarbote et Les Deux Feuilles (dont vous pouvez profiter d’une vente de paniers de légumes le matin même de 10h à 12h30).

Vous pouvez nous rejoindre en :

• Bus 38 : depuis l’arrêt Pirmil à Nantes, descendre à l’arrêt Jules Vallès

• Vélo : 25 minutes depuis Nantes centre

• Voiture : se garer sur la rue puis prendre l’allée à pied

