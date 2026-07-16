Informations pratiques

Lavau-sur-Loire

Balade ornithologique

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-20 11:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-20 2026-10-29

En plein cœur des marais, cette balade ornithologique est guidée par un·e animateur·rice de la LPO. Observez les différentes espèces d’oiseaux en vol ou cachés dans les roselières.

Sur inscription, places limitées.

Dès 7 ans. .

Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr

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English :

L’événement Balade ornithologique Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay