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AGENDA · Lavau-sur-Loire

Balade ornithologique Lavau-sur-Loire

vendredi 14 août 2026 · Lavau-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
44260 Lavau-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Lavau-sur-Loire

Balade ornithologique

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-20 11:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-20 2026-10-29

En plein cœur des marais, cette balade ornithologique est guidée par un·e animateur·rice de la LPO. Observez les différentes espèces d’oiseaux en vol ou cachés dans les roselières.
Sur inscription, places limitées.
Dès 7 ans.   .

Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16  contact@estuairesillontourisme.fr

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English :

L’événement Balade ornithologique Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay