Balade ornithologique Lavau-sur-Loire
vendredi 14 août 2026 · Lavau-sur-Loire
Informations pratiques
Lavau-sur-Loire
Balade ornithologique
Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-20 11:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-20 2026-10-29
En plein cœur des marais, cette balade ornithologique est guidée par un·e animateur·rice de la LPO. Observez les différentes espèces d’oiseaux en vol ou cachés dans les roselières.
Sur inscription, places limitées.
Dès 7 ans. .
Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr
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English :
L’événement Balade ornithologique Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay