Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech

Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech dimanche 27 juillet 2025.

Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 14:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-31 2025-09-28 2025-11-30 2025-12-28

Jean Annézo, ornithologue passionné, propose des sorties nature à la découverte des oiseaux au départ de l’écomusée du pays d’Auray, pour les initiés ou les néophytes.

Le 27 juillet Entre le village de St Dégan et et le pont de St Guérin

Un landier relique , une pinède à Ecureuil et à Pic épeiche, un bocage préservé, le ruisseau de Kerfroud franchi par un pont gallo-romain.

Le 31 août Les marais de Kerpalud-Kerzo

Le Champs des Martyrs, des roselières nichoirs et dortoirs , un polder régénéré, un espace maraîcher en bio, un chenal et des vasières sous l’influence des marées, le viaduc de Toull-er-Goug.

Le 28 septembre Entre le village de Saint Dégan et le château de Treulann

Un verger conservatoire, des prairies verdoyantes, un plan d’eau et son barrage, le moulin d’Estaing, une vallée boisée.

Le 26 octobre La rivière le Loc’h, entre le pont de Brech et le moulin de Treuroux

L’amont d’un plan d’eau attractif pour les oiseaux, un pont ancien, un fleuve tantôt paisible tantôt turbulent, des rives arborées, une chapelle et un moulin à découvrir.

Infos pratiques

Jumelles conseillées

Rendez-vous sur le parking de l’Ecomusée .

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

English : Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Brech a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 56