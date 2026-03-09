Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech

Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Jean Annézo, ornithologue passionné, propose des sorties nature à la découverte des oiseaux au départ de l’écomusée du pays d’Auray, pour les initiés ou les néophytes.

Un landier relique , une pinède à Écureuil et à Pic épeiche, un bocage préservé, le ruisseau de Kerfroud franchi par un pont gallo-romain.

Infos pratiques

Jumelles conseillées

Rendez-vous sur le parking de l’Ecomusée .

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Brech a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon