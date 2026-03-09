Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-26
Jean Annézo, ornithologue passionné, propose des sorties nature à la découverte des oiseaux au départ de l’écomusée du pays d’Auray, pour les initiés ou les néophytes.
Un landier relique , une pinède à Écureuil et à Pic épeiche, un bocage préservé, le ruisseau de Kerfroud franchi par un pont gallo-romain.
Infos pratiques
Jumelles conseillées
Rendez-vous sur le parking de l’Ecomusée .
Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
