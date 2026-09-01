Informations pratiques

Notre-Dame-de-Londres

Balade ornithologique

Ravin des Arcs Notre-Dame-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-09 20:00:00

Date(s) :

2026-09-09

À l’heure où la garrigue s’anime, partez à la rencontre des oiseaux qui la peuplent et apprenez à les observer et les reconnaître aux côtés d’une ornithologue.

Garrigues et ripisylves constituent pour les oiseaux des espaces précieux. La période de migration bat son plein, les jeunes de l’année sont prêts à s’émanciper et leur pic d’activité se concentre le soir et au petit matin. Guidés par une ornithologue, venez apprendre à observer, et à reconnaître différentes espèces peuplant nos garrigues. Animée par Les Écologistes de l’Euzière dans le cadre du programme d’animations porté par Natura 2000 Gorges de l’Hérault , géré par la communauté de communes Vallée de l’Hérault. .

Ravin des Arcs Notre-Dame-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

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English :

At the time when the garrigue comes alive, go meet the birds that inhabit it and learn to observe and recognize them alongside an ornithologist.

L’événement Balade ornithologique Notre-Dame-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup