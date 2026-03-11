Balade ornithologique Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Balade ornithologique

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 09:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Partez à la rencontre du Gravelot à collier interrompu, petit oiseau emblématique de nos plages et découvrez les secrets de la laisse de mer.

Une sortie passionnante animée par la Ligue de Protection des Oiseaux pour observer, comprendre et protéger.

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Come and meet the Interrupted-necked Plover, a small bird emblematic of our beaches, and discover the secrets of the sea leash.

A fascinating outing led by the Ligue de Protection des Oiseaux to observe, understand and protect.

L’événement Balade ornithologique Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes