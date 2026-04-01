Saint-Vivien-de-Blaye

Balade ornithologique

Saint-Vivien-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 15:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la rencontre de la biodiversité sur les sentiers de randonnée et de l’histoire du village.

A l’occasion de cette sortie, vous serez initiés à la reconnaissance des oiseaux, à l’image d’un ornithologue. A l’aide de clés d’identifications visuelles et auditives vous pourrez ainsi distinguer le Pouillot véloce ou Troglodyte mignon, passereaux communs de nos jardins, le Pic vert et le Pic Epeiche … Pour cette initiation, arpentez des paysages qui offrent une belle variation paysagère composée de zone boisée, campagne et vignoble. Cette balade offre de beaux points de vue sur l’église du village. .

Saint-Vivien-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr

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English : Balade ornithologique

L’événement Balade ornithologique Saint-Vivien-de-Blaye a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Latitude Nord Gironde