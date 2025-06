Balade ornithologique Médiathèque de Vincey Vincey 8 juillet 2025 09:00

Vosges

Balade ornithologique Médiathèque de Vincey 1 rue du monument Vincey Vosges

Balade ornithologique au départ de la Médiathèque de Vincey à 9H.Tout public

Médiathèque de Vincey 1 rue du monument

Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 9 71 04 21 72

English :

Ornithological walk departing from the Médiathèque de Vincey at 9am.

German :

Vogelkundlicher Spaziergang ab der Mediathek in Vincey um 9 Uhr.

Italiano :

Passeggiata ornitologica con partenza dalla Médiathèque di Vincey alle 9:00.

Espanol :

Paseo ornitológico con salida de la Mediateca de Vincey a las 9 h.

