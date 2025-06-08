Balade palmée dans l’archipel de Molène Quai Cambarell Lanildut

Quai Cambarell Madéo Plongée Lanildut Finistère

Début : 2025-06-08

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-06-08 2025-06-15 2025-06-22 2025-06-29 2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

A vos palmes ! petits et grands, venez découvrir l’archipel de Molène et la richesse de son environnement. Au départ du port de Lanildut, nos moniteurs vous accompagnent pour la demi-journée dans une eau translucide en mer d’Iroise. Ils vous partageront leurs savoirs sur les différentes espèces qui composent ce lieu magique. Matériel fourni. .

Quai Cambarell Madéo Plongée Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 7 88 60 27 98

