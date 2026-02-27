Balade Papillons, libellules, petits pollinisateurs Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains

Balade Papillons, libellules, petits pollinisateurs

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les enfants découvrent les pollinisateurs qui nous entourent et leur rôle essentiel dans la reproduction des plantes et notre alimentation. Munis d’épuisettes, ils capturent ces insectes, les observent de près, avant de les relâcher. Avec Laurence Goyeneche, animatrice nature au CPIE Pays Basque. Réservé aux enfants de 4 à 11 ans uniquement. Inscriptions obligatoires auprès du CPIE. .

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

