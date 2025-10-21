Balade parents/bébé portage & sophrologie Jullouville
Balade parents/bébé portage & sophrologie Jullouville mardi 21 octobre 2025.
Balade parents/bébé portage & sophrologie
Rendez-vous Parking de Carolles-Plage Jullouville Manche
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
2025-10-21
Balade Parents/Bébés-Portage & Sophrologie
Prendre l’air, respirer, bouger en douceur, partager un moment unique avec son bébé .
Au programme
Ajustement de vos moyens de portage avant de partir
Balade entre terre et mer
Pauses sophrologie pour se relâcher, profiter du moment présent et transmettre son bien-être à son bébé
Bébé bien installé en portage, vous pourrez savourer pleinement cette parenthèse hors du temps.
Toute la famille est la bienvenue les aînés peuvent suivre en draisienne et même les grands-parents peuvent se joindre à la balade.
Atelier animé par
Léna Mahon, Sophrologue périnatale
Anaïs Vilanon, Monitrice de portage .
Rendez-vous Parking de Carolles-Plage Jullouville 50740 Manche Normandie +33 6 07 61 62 16 anais.vilanon@gmail.com
