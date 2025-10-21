Balade parents/bébé portage & sophrologie Jullouville

Balade parents/bébé portage & sophrologie Jullouville mardi 21 octobre 2025.

Balade parents/bébé portage & sophrologie

Rendez-vous Parking de Carolles-Plage Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Balade Parents/Bébés-Portage & Sophrologie

Prendre l’air, respirer, bouger en douceur, partager un moment unique avec son bébé .

Au programme

Ajustement de vos moyens de portage avant de partir

Balade entre terre et mer

Pauses sophrologie pour se relâcher, profiter du moment présent et transmettre son bien-être à son bébé

Bébé bien installé en portage, vous pourrez savourer pleinement cette parenthèse hors du temps.

Toute la famille est la bienvenue les aînés peuvent suivre en draisienne et même les grands-parents peuvent se joindre à la balade.

Atelier animé par

Léna Mahon, Sophrologue périnatale

Anaïs Vilanon, Monitrice de portage .

Rendez-vous Parking de Carolles-Plage Jullouville 50740 Manche Normandie +33 6 07 61 62 16 anais.vilanon@gmail.com

English : Balade parents/bébé portage & sophrologie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade parents/bébé portage & sophrologie Jullouville a été mis à jour le 2025-10-06 par OTGTM BIT Granville