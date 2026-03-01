Balade parisienne : expo d’aquarelles et dessin en live Hôtel Saint Pétersbourg Opéra Paris

Située juste à l’entrée de l’Hôtel Saint-Pétersbourg Opéra, la salle accueille pour l’occasion l’exposition Balade parisienne. Facilement accessible dès le seuil de l’hôtel, cet espace devient le temps d’une journée un petit atelier d’artiste ouvert au public.

À travers une série d’aquarelles originales, l’illustratrice Charlotte Frezel propose une promenade sensible dans Paris. Quais de Seine au soleil couchant, escaliers de Montmartre envahis de verdure, scènes du quotidien, silhouettes élégantes et gourmandises des pâtisseries parisiennes composent cet univers délicat et plein de vie.

Ses illustrations racontent avec tendresse les petits moments qui font le charme de la capitale : une balade après l’école, une pause café au bistrot, un instant partagé en famille. Entre humour et douceur, la Parisienne et les liens qui unissent les générations sont au cœur de ces scènes.

Tout au long de la journée, l’artiste réalisera également des aquarelles en direct, invitant les visiteurs à découvrir son geste et son processus de création, dans une atmosphère entre exposition et atelier vivant.

Les œuvres originales seront présentées et proposées à la vente, ainsi que quelques tirages d’art en édition limitée.

Le 28 mars, l’illustratrice Charlotte Frezel présente Balade parisienne, une exposition d’aquarelles inspirées de Paris, à découvrir le temps d’une journée à l’Hôtel 4* Saint-Pétersbourg Opéra.

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T21:00:00+02:00

Hôtel Saint Pétersbourg Opéra 35 rue Caumartin 75009 salle Concorde – à droite à l’entrée de l’hôtelParis

https://www.instagram.com/p/DUk0DcOiHky/ charlottefrezel.illustration@gmail.com



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