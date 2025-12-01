Balade Parisienne sensorielle Musée des Automates Falaise

Balade Parisienne sensorielle

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22 2025-12-23

Balade Parisienne Sensorielle Visite immersive du musée avec approche sensorielle, en partenariat avec Céline Hébert, sophrologue

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

English :

Balade Parisienne Sensorielle Immersive tour of the museum with a sensory approach, in partnership with Céline Hébert, sophrologist

