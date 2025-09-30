Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ? Tombebœuf
Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ? Tombebœuf mardi 30 septembre 2025.
Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?
Moulin de la ville Tombebœuf Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-09-30
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Le CPIE vous propose une matinée d’échanges
– Balade participative du Moulin de la Ville
– Atelier comment concilier agriculture et environnement ?
– Apéritif offert, suivi d’une auberge espagnole
Confirmation de présence avant le 26 septembre.
Moulin de la ville Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34
English : Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?
The CPIE invites you to a morning of discussion:
– Participatory walk of the Moulin de la Ville
– Workshop: how to reconcile agriculture and the environment?
– Complimentary aperitif, followed by a « auberge espagnole »
Please confirm your attendance by September 26.
German : Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?
Das CPIE bietet Ihnen einen Vormittag des Austauschs an
– Partizipativer Spaziergang zur Moulin de la Ville
– Workshop: Wie lassen sich Landwirtschaft und Umwelt vereinbaren?
– Angebotener Aperitif, gefolgt von einer Auberge espagnole
Bestätigung der Anwesenheit bis zum 26. September.
Italiano :
Il CPIE vi invita a una mattinata di discussione:
– Passeggiata partecipativa attorno al Moulin de la Ville
– Workshop: come conciliare agricoltura e ambiente?
– Aperitivo offerto, seguito da una « auberge espagnole »
Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 26 settembre.
Espanol : Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?
El CPIE le invita a una mañana de debate:
– Paseo participativo por el Moulin de la Ville
– Taller: ¿cómo conciliar agricultura y medio ambiente?
– Se ofrecerá un aperitivo, seguido de un « auberge espagnole »
Le rogamos confirme su asistencia antes del 26 de septiembre.
