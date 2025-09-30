Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ? Tombebœuf

Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ? Tombebœuf mardi 30 septembre 2025.

Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?

Moulin de la ville Tombebœuf Lot-et-Garonne

Le CPIE vous propose une matinée d’échanges

– Balade participative du Moulin de la Ville

– Atelier comment concilier agriculture et environnement ?

– Apéritif offert, suivi d’une auberge espagnole

Confirmation de présence avant le 26 septembre.

Moulin de la ville Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34

English : Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?

The CPIE invites you to a morning of discussion:

– Participatory walk of the Moulin de la Ville

– Workshop: how to reconcile agriculture and the environment?

– Complimentary aperitif, followed by a « auberge espagnole »

Please confirm your attendance by September 26.

German : Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?

Das CPIE bietet Ihnen einen Vormittag des Austauschs an

– Partizipativer Spaziergang zur Moulin de la Ville

– Workshop: Wie lassen sich Landwirtschaft und Umwelt vereinbaren?

– Angebotener Aperitif, gefolgt von einer Auberge espagnole

Bestätigung der Anwesenheit bis zum 26. September.

Italiano :

Il CPIE vi invita a una mattinata di discussione:

– Passeggiata partecipativa attorno al Moulin de la Ville

– Workshop: come conciliare agricoltura e ambiente?

– Aperitivo offerto, seguito da una « auberge espagnole »

Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 26 settembre.

Espanol : Balade participative comment concilier agriculture et biodiversité ?

El CPIE le invita a una mañana de debate:

– Paseo participativo por el Moulin de la Ville

– Taller: ¿cómo conciliar agricultura y medio ambiente?

– Se ofrecerá un aperitivo, seguido de un « auberge espagnole »

Le rogamos confirme su asistencia antes del 26 de septiembre.

