Linthal

Balade pastorale du Treh

Linthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Accompagnés par un chargé de mission du Parc naturel régional, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies et en apprendrez davantage sur une plante emblématique des Hautes Chaumes l’arnica des montagnes.

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Au départ de la ferme-auberge du Treh, accompagnés par un chargé de mission du Parc naturel régional, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies et en apprendrez davantage sur une plante emblématique des Hautes Chaumes l’arnica des montagnes. La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Après l’effort, le réconfort la balade suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les éléments-clé de l’élevage à l’herbe sur notre territoire.

Gratuit sur réservation, limité à 15 personnes Le point de rendez-vous est indiqué au moment de l’inscription

Distance entre 3 et 5 km de 100 à 200 m de dénivelé 0 .

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

To celebrate the International Year of Pastoralism, the Park invites you to a walk to explore the meadows and livestock-raising practices of our mountain range. Accompanied by a project manager from the Regional Nature Park, you’ll immerse yourself in the fascinating world of the meadows and learn more about an iconic plant of the Hautes Chaumes: mountain arnica.

L’événement Balade pastorale du Treh Linthal a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin