BALADE PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ Rousses

BALADE PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ Rousses mercredi 23 juillet 2025.

BALADE PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ

Parking de la via ferata (centre bourg) Rousses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Partez à la rencontre d’un groupement pastoral du massif de l’Aigoual accompagnés de l’animatrice des groupements pastoraux et de l’animatrice du site Natura 2000 des Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente. Vous parcourrez 7.5km afin de découvrir l’estive de Massevaques et sa biodiversité liée aux pratiques pastorales. Pique-nique partagé. Inscription obligatoire.

Partez à la rencontre d’un groupement pastoral du massif de l’Aigoual accompagnés de l’animatrice de la fédération départementale des groupements pastoraux et de l’animatrice du site Natura 2000 des Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente. Vous parcourrez 7.5km (une partie hors sentier, 250m D+) afin de découvrir l’estive de Massevaques et sa biodiversité liée aux pratiques pastorales. Le pique nique sera partagé avec les éleveurs-bergers du GP.

Prévoir de l’eau, un pique-nique et de bonnes chaussures. RDV à 10h au parking de la via ferrata de Rousses (dans le village) pour un covoiturage jusqu’au point de départ. Inscription obligatoire. .

Parking de la via ferata (centre bourg) Rousses 48400 Lozère Occitanie +33 6 73 79 53 29

English :

Come and meet a pastoral group from the Aigoual massif, accompanied by the pastoral group coordinator and the Natura 2000 site coordinator for the Tarn, Tarnon and Mimente valleys. You’ll cover 7.5km to discover the Massevaques estive and its biodiversity linked to pastoral practices. Shared picnic. Registration required.

German :

Machen Sie sich in Begleitung der Betreuerin der Hirtengruppen und der Betreuerin des Natura-2000-Gebiets Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente auf den Weg zu einer Hirtengruppe im Massif de l’Aigoual. Sie legen 7,5 km zurück, um die Sommerweide von Massevaques und ihre mit den Weidepraktiken verbundene Biodiversität zu entdecken. Gemeinsames Picknick. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Partite per incontrare un gruppo pastorale del massiccio dell’Aigoual, accompagnati dal coordinatore del gruppo pastorale e dal coordinatore del sito Natura 2000 delle valli del Tarn, del Tarnon e del Mimente. Camminerete per 7,5 km alla scoperta dell’alpeggio di Massevaques e della sua biodiversità legata alle pratiche pastorali. Picnic condiviso. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Salga al encuentro de un grupo pastoral del macizo del Aigoual, acompañado por el coordinador del grupo pastoral y el coordinador del espacio Natura 2000 de los valles del Tarn, del Tarnon y del Mimente. Recorrerá 7,5 km para descubrir los pastos de montaña de Massevaques y su biodiversidad vinculada a las prácticas pastorales. Picnic compartido. Inscripción obligatoria.

L’événement BALADE PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ Rousses a été mis à jour le 2025-07-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes