Balade patrimoine à Belle-Isle-en-Terre Journée « Lady Mond »

Rue Crec’h Uguen Devant la mairie Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:50:00

2025-09-20

Dans le cadre d’une journée consacrée à Lady Mond. Le patrimoine de Belle-Isle commenté par Ewen Rabier, guide des Chemins du Trégor. Découvrez la vie des Bretons d’autrefois, la vallée du Léguer, le château de Lady Mond et le Mausolée, ainsi que la chapelle de Locmaria. 1,5km, 1h20. Sur réservation. .

Rue Crec’h Uguen Devant la mairie Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

