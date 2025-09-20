Balade patrimoine à Coat-an-Noz Journée « Lady Mond » Rue des Sabotiers Paimpol

Balade patrimoine à Coat-an-Noz Journée « Lady Mond » Rue des Sabotiers Paimpol samedi 20 septembre 2025.

Balade patrimoine à Coat-an-Noz Journée « Lady Mond »

Rue des Sabotiers Devant le café Ty Coat Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le patrimoine local présenté par Ewen Rabier, guide des Chemins du Trégor, au départ de Loc-Envel. Visite commentée de l’église l’histoire trégorroise se mêle à l’épopée des premier châtelains de Coat-an-Noz. La balade se poursuit en forêt sur le sentier du château. Ici, photos anciennes et anecdotes dessinent le portrait extraordinaire de Maï la Bretonne. 3km, 1h30. Première animation d’une journée consacrée à Lady Mond. Sur réservation. .

Rue des Sabotiers Devant le café Ty Coat Paimpol 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade patrimoine à Coat-an-Noz Journée « Lady Mond » Paimpol a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol