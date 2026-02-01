Balade patrimoine à la découverte de Loc-Envel et de Coat-an-Noz Loc-Envel
Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-03-08 16:00:00
2026-02-08
Sortie commentée par Ewen Rabier, guide local des Chemins du Trégor. Visite guidée de l’église, promenade (3km) en forêt de Coat-an-Noz sur le chemin du château. Au programme Histoire du village, légendes bretonnes, nature… et bien-sûr la vie extraordinaire de Lady Mond ! Notre sortie peut se conclure par un café au Ty Coat à Loc-Envel, ou bien une visite guidée de Belle-Isle-en-Terre et de la chapelle de Locmaria où repose Lady Mond. Inscription obligatoire. .
